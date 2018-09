Kroonprinses Mary ruilt hakken voor bergschoenen

Na het museumbezoek onthulde ze een speciale ereplaat waarin de naam van de kroonprinses gegraveerd is. Later op de dag verruilde Mary haar hakken voor bergschoenen voor een rondleiding over de scheepswerf waar cruiseschepen gebouwd worden.

Mary's man, kroonprins Frederik, zou aanvankelijk naar Finland afreizen maar moest dit vanwege een hernia annuleren. De reis staat in het teken van de zakelijke en culturele promotie en richt zich op de maritieme industrie, stedelijke oplossingen en de Scandinavische keuken. Aanleiding voor de reis is het honderdjarig bestaan van Finland.