Lil Wayne wilde zelfmoord plegen

Lil Wayne Ⓒ Hollandse Hoogte

Op 12-jarige leeftijd heeft Lil Wayne zichzelf in de borst geschoten nadat hij een vuurwapen in zijn moeders huis had gevonden. Lange tijd omschreef hij de gebeurtenis als een ongeluk, maar in een nieuw nummer laat hij weten dat het wel degelijk de bedoeling was zichzelf van het leven te beroven.