Sheila de Vries: ’Ik wil sterven achter de tekentafel’

Ook na 45 jaar in het vak is Sheila de Vries nog lang niet uitgeblust. ,,Ik heb nog zoveel plannen.’’ Ⓒ anp

Ze is de enige overgeblevene van haar generatie couturiers, maar SHEILA DE VRIES leeft nog en hóe! Morgen viert de nog steeds bewierookte mode-ontwerpster haar 45-jarig jubileum met een grootse show in het Hilton Hotel in Amsterdam. Op de frontrow is een stoel vrijgehouden voor PRINSES BEATRIX, al sinds 2004 haar ’vaste klant’. Van zenuwen is geen sprake. ,,Waarom? De show staat als een huis!’’