’Mitch Winehouse krijgt bezoek van dochter Amy’

Amy Winehouse zou vrijdag 35 jaar zijn geworden. Haar vader besloot van de gelegenheid gebruik te maken door te vertellen over de ’prachtige bezoekjes’ van zijn dochter. Winehouse overleed op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van alcoholmisbruik. Hoewel Mitch zegt heel blij te zijn met haar aanwezigheid, geeft hij toe het ook beangstigend te vinden.

„Ze is niet weg, ze is altijd bij me”, vertelt hij tijdens de Britse show Loose Women. „Ze komt heel vaak bij me langs. Het is eigenlijk niet echt een elektrische schok, want het is niet shockerend. Het is het mooiste gevoel dat er is om te weten dat er iemand is. Ik zeg dan ook tegen Amy: ’Maak me alsjeblieft niet midden in de nacht wakker’. Het is wel een beetje eng, want ik voel een elektrische stoot door mijn lichaam gaan als ze er is.”