Vliegende Vrienden nemen luchtruim over

Marco Borsato, Anouk, Lil’ Kleine, Rowwen Hèze, Douwe Bob, BLØF en Guus Meeuwis zijn enkele van de in totaal 24 acts die het Nederlands luchtruim overnemen. „We hebben een vluchtschema waar Schiphol jaloers op kan zijn”, zegt mede-organisator Machiel Hofman. „Dit is een mega militaire operatie.”

Dat er een strak tijdschema is, weten ook de artiesten maar al te goed. „We moeten precies zeventig minuten spelen, liever nog 65 minuten”, vertelde Xander de Buisonjé, die zaterdag een helikopter én het podium deelt met André Hazes en Nick & Simon. „Absoluut niet langer dan zeventig minuten, want het vluchtschema is tot op de minuut nauwkeurig gemaakt. We moeten meteen weer het podium af en in de heli naar de volgende show.”

Op de volgende festivallocatie staan weer zo’n 40.000 muziekliefhebbers te wachten. In totaal zijn zaterdag 120.000 mensen getuige van De Vliegende Vrienden. Wie er niet bij is, kan een weekje later alsnog genieten van de show. SBS6 zendt op zaterdag 22 september een registratie van De Vliegende Vrienden uit.