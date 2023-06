Frank Masmeijer is teleurgesteld over documentaire: ’Niet vernieuwend’

De film Gratie: het ware verhaal van Frank Masmeijer, die vanaf zaterdag te zien is, is volgens Masmeijer (61) te veel „toegespitst” op de drugssmokkelzaak. De voormalig presentator werd in België veroordeeld tot negen jaar cel vanwege cocaïnesmokkel. Hij kwam vorig jaar eerder vrij doordat hij gratie had gekregen.

„Ik had zelf meer gehoopt op: hoe ziet mijn leven er nu uit. Ik vind het niet zo vernieuwend eigenlijk en dat vind ik jammer”, zei Masmeijer over de documentaire. Hij is best wel „geschrokken” van het portret. Hij ziet de documentaire als een „afsluiting van dit verhaal” en wil het hierna niet meer over de zaak hebben. „Ik ben het een beetje zat nu.”

In de documentaire blijft Masmeijer bij het verhaal dat hij enkel mensen bij elkaar heeft gebracht. Veel meer deelt hij niet. „Ik heb altijd gezegd wat mijn rol is geweest. Zo is mijn rol echt geweest”, voegde de oud-presentator daar zondagavond aan toe.