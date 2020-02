Luizenmoeder-film in de maak, vrijwel hele cast doet mee

Ilse Warringa, Jan Albert de Weerd en Eva Aben, die ook de serie schreven, werken aan een scenario. Op Diederik Ebbinge na heeft de voltallige hoofdcast toegezegd mee te willen doen aan de film. Ook AVROTROS, die de serie uitzond, heeft de wens uitgesproken de bioscoopfilm te maken.

„We willen het erg graag en hopen oprecht dat het gaat lukken”, stelt een woordvoerder van Bing Film. Het belangrijkste struikelblok is op dit moment de financiering, voegt hij daaraan toe. Het is onduidelijk wanneer hier duidelijkheid over kan worden gegeven.

De Luizenmoeder vertelde over het wel en wee op basisschool De Klimop waar juffrouw Ank en directeur Anton de scepter zwaaien. De serie hield wekelijks vele miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd en werd onder meer bekroond met de prestigieuze Nipkowschijf.

Na twee seizoenen stopte de serie, onder meer omdat schrijver en acteur Diederik Ebbinge geen zin meer had.