Opmerkelijk: Bevalling model van start tijdens catwalkshow Rihanna

Na afloop van de show is de 22-jarige Slick Woods met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt TMZ. Op Instagram bevestigt ze vrijdag dat ze bevallen is van haar zoontje, Saphir.

„Na een bevalling van 14 uur is een koning geboren. Dit is het gezicht van een vrouw die bevalt, we houden ons sterk en velen onder ons beseffen niet eens goed hoeveel we doormaken. Ik ben hier om te zeggen dat ik alles kan en wanneer ik dat wil. Bedankt aan de Fenty-familie om zo goed voor ons te zorgen”, aldus Slick.

De vader van het jongetje is Adonis Bosso, die ook werkt als model.