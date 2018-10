Harry Slinger geblesseerd aan knie

„Donderdag j.l. sloeg het noodlot weer eens toe. Bij het opstaan, na het koffie drinken, een snijdende steek in mijn rechter knieholte. De hele dag een wiebelend pijnlijke knie. Savonds dik opgezet. Vrijdagochtend toch even naar de huisarts. Doorgestuurd naar de orthopeed in het ZMC. Foto's maken, 300cc vocht verwijderen, MRI-scan maken. Uitslag: scheurtje in mijn meniscus. Resultaat: elastiekenkous, rusten met been omhoog en weer op krukken door het leven”, schrijft Harry.

Fans kunnen de zanger zaterdagavond alsnog zien, want hij laat weten net als vorig jaar in Kampen, gewoon te gaan zingen op een kruk.

In 2017 brak Harry Slinger tijdens het sporten zijn kuitbeen, waardoor hij gedurende zijn herstel ook genoodzaakt was tot het gebruik van krukken.