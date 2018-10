Spijkers met Koppen viert 30 jaar met lied

De tekst is ingezongen door een groot aantal cabaretiers en zangers, zoals Birgit Schuurman, Tim Knol, Leo Alkemade, Van der Laan & Woe, Elske DeWall en Kiki Schippers.

Het nummer werd zaterdag in de uitzending gelanceerd en is te beluisteren op de site van het programma. Spijkers met Koppen viert zijn dertigste verjaardag op 7 oktober in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Presentatoren Dolf Jansen en Felix Meurders ontvangen onder anderen columnisten Hans Sibbel en Merijn Scholten en artiesten Rowwen Hèze en Stef Bos.

Het overkoepelende thema van de uitzending is ’Hoop’. In dat kader schuiven ook Floortje Dessing en Lilianne Ploumen aan.

Het radioprogramma Spijkers met Koppen is sinds 1988 iedere zaterdagmiddag te beluisteren.