Vrienden pakken ook festivalweides in

De succesformule van De Vrienden van Amstel Live, al jaren een grote publiekstrekker in Rotterdam, is voor deze keer verplaatst naar de festivalweide. En ook daar slaat het moeiteloos aan. Er zijn dan wel geen vliegende podia, het vuurwerk is er niet minder om. Zeker niet op de zaterdag zonovergoten festivallocaties.

De bezoekers worden verwend met de bomvolle line-up, die alleen maar uit grote Nederlandse artiesten bestaat. Di-Rect, Anouk en Guus Meeuwis wisselen moeiteloos af met namen als Marco Borsato, BLØF en Chef’Special. En zo worden de kelen van de in totaal 120.000 festivalgangers schor gezongen en gaan de handen steeds weer de lucht in.

De concerten duren nog tot zaterdagavond laat.