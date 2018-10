Ariana Grande: ’Het spijt me dat ik je niet heb kunnen redden’

„Vanaf het moment dat ik je leerde kennen, was ik weg van je en dat zal ik altijd zijn. Ik kan het gewoon niet geloven dat je er niet meer bent”, schrijft Ariana bij een oude video van Mac en haar op Instagram. „Ik kan er met mijn hoofd niet bij. We hebben het er zo vaak over gehad.”

„Ik ben zo boos, zo verdrietig, ik weet niet wat te doen. Je was zo lang mijn dierbaarste vriend. Het spijt me dat ik je niet kon redden of je pijn weg kon nemen. Ik wilde dat echt. Je bent de liefste ziel met zoveel demonen die je nooit hebt verdiend. Ik hoop dat het nu goed met je gaat.”