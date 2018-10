Prins Harry viert verjaardag in besloten kring

„Bedankt iedereen voor jullie lieve berichten voor de verjaardag van de hertog van Sussex!”, schrijft Kensington Palace op Twitter.

Harry en voormalig actrice Meghan (37) stapten op 19 mei in het huwelijksbootje. De prins is zesde in lijn voor de troon. Hij is de tweede zoon van prins Charles en wijlen prinses Diana. Zijn broer, prins William, is tweede in lijn voor de troon.