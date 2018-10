’Meghan dumpt al haar vrienden’

Meghan was door haar acteercarrière al gewend om altijd op je hoede te zijn voor aanwezige pers, maar sinds de voormalig actrice met prins Harry samen is, wordt ze meer dan ooit in de gaten gehouden. Op iedere straathoek kan iemand liggen die haar in een kwaad daglicht wil zetten, een nieuwe roddel de wereld in wil helpen of simpelweg op zoek is naar een spannend nieuwtje.

Meghan zou zich volgens diverse Britse media steeds meer opgejaagd voelen en heeft geen idee meer wie ze wel en niet kan vertrouwen. De vriendenkring van Meghan wordt dan ook kleiner en kleiner, omdat ze simpelweg geen contact meer met hen op durft te nemen. Ze is bang dat mensen direct naar de pers stappen en dus kiest ze ervoor hen te laten vallen.

Ninika Priddy, een van haar voormalige vriendinnen gelooft dit verhaal echter niet, volgens haar is Meghan helemaal niet bang voor eventuele schandalen of verhalen. „Ik vind haar koel en berekend. Ik denk dat ze heel erg goed nadacht over de personen in haar leven. En als je niet in haar plannen paste, dan kon ze erg kil zijn.”

Een van de vriendinnen waar Meghan nog wel veel contact mee heeft is de Canadese styliste Jessica Mulroney. Tijdens Meghans bezoek aan Toronto ging ze dan ook meteen even langs bij Jessica. Meghan zou ook nog steeds warme banden hebben met actrice Priyanka Chopra en haar verloofde Nick Jonas.