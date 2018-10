Drew Barrymore: ’Cocaïne is mijn ergste nachtmerrie’

Wanneer haar in een interview met Bang Showbiz gevraagd wordt of ze cocaïne mist, is Drew dan ook duidelijk: „Oh, God nee! Ik bedoel, het is heel lang geleden, maar nee. Er is niets anders wat me een paniekaanval zou kunnen geven en wat een grotere nachtmerrie zou kunnen zijn. Ik heb nooit hallucinogenen gebruikt, maar ik drink en ik geniet van het leven. Het is echt niet zo dat ik vind dat iedereen nuchter moet zijn, maar cocaïne is echt mijn grootste nachtmerrie.”

Ondanks dat Barrymore al op erg jonge leeftijd te maken kreeg met verslaving en een veel te hoge druk, gelooft de actrice dat haar verleden ervoor heeft gezorgd dat ze de ellende in haar leven kon verwerken en zich nu volledig kan focussen op een volwassen leven. „Het kon niet anders dan fout gaan. Maar weer je wat zo mooi is? Ik heb alle erge problemen die je normaal gesproken op veel latere leeftijd krijgt al op mijn veertiende gekregen. Daarna kon ik mijn eigen leven gaan leiden en alles ontdekken.”