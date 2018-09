Daniel heeft verrassing voor jarige Victoria

Hoe Daniel zijn echtgenote gaat verrassen, blijft nog even geheim. „Daar ga ik nog niets over zeggen”, zei de prins vandaag, vlak voor een potje golf. „Wat ik van plan ben, is privé”, lachte hij. Wel verklapte hij dat er „natuurlijk” iets gepland is voor Victoria’s verjaardag en dat een cadeau onderweg is.

Zweden kijkt al weken uit naar de 40e verjaardag van Victoria, die wordt gevierd met onder meer saluutschoten in het hele land, een rijtocht door Stockholm en een groot muzikaal feest op Öland. In aanloop naar Victoria’s verjaardag sprak Expressen zo’n 30 vrienden, bekenden, collega’s en docenten van de kroonprinses. Zij omschrijven haar onder meer als ambitieus en oprecht geïnteresseerd.

Evenwichtiger

In de special is ook ruimte voor anekdotes. Zo vertelt hofpredikant Hans Rhodin over een zomerkamp dat Victoria als 15-jarige bijwoonde. Toen Rhodin een vrijwilliger zocht om de wc’s schoon te maken, stak de kroonprinses als eerste haar hand op. „Ze maakte ook de bedden op en deed de afwas, net als ieder ander.”

Volgens Rhodin zit Victoria de laatste jaren goed in haar vel. „Ze is erg gelukkig met haar gezin.” Een hofmedewerker beaamt dat. „Het is zeldzaam om haar zonder de kinderen te zien. Ze is een aanwezige, betrokken moeder.”

Victoria’s voormalig mentor Louise Dinkelspiel ziet dat de kroonprinses „evenwichtiger” is geworden door de komst van prinses Estelle (5) en prins Oscar (1). „Voorheen kon ze dingen moeilijk loslaten, maar sinds ze kinderen heeft, neemt ze de tijd voor het moederschap. Als ze bij hen is, is ze niet bezig met haar telefoon of e-mail.”