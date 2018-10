Lenny Kravitz zweert drank en sigaretten af

„Ik probeer mijn stem gewoon niet te misbruiken”, stelt Lenny Kravitz wanneer Bang Showbiz hem vraagt hoe hij voor zijn stem onderhoudt. „Ik drink niet, ik rook niet en ik reis alleen. Aanwezig zijn in het vliegtuig of de bus is al genoeg strijd.”

De zanger vermoedt ook dat zijn dieet eraan bijdraagt nog steeds zo’n goede stem te hebben. „Ik eet zo biologisch mogelijk. Vroeger was het veel moeilijker om gezond te eten dan nu. Ik eet heel veel onverwerkt voedsel.” En dat zou niet alleen effect hebben op zijn stem, ook zijn uiterlijk is gebaat bij zijn voeding. „Absoluut, dat en mijn genen. Ik doe eigenlijk niets aan mijn uiterlijk.”