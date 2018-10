Ricky Gervais gelooft niet in huwelijk

„Ik zie het nut er gewoon niet van in om te trouwen”, verklaart Gervais aan Closer. „We hebben al meer dan genoeg broodroosters en we willen al helemaal niet dat onze families elkaar ontmoeten. Dat zou echt afschuwelijk zijn”, grapt hij.

Een eigen familie ziet de acteur ook niet zitten. „Er zijn zoveel redenen waarom ik geen kinderen heb. De wereld is al overbevolkt. Er is echt niemand die zal zeggen: ’Oh Rick wil geen kinderen, straks hebben we een tekort’.”

Gervais maakt er geen geheim van meer van dieren te houden dan van mensen „Ik houd ervan om honden te zien eten, terwijl ze alles onder kwijlen en heel veel herrie maken. Als ik een mens dat zie doen, wil ik hem eigenlijk gewoon slaan. Ik heb liever dieren dan mensen. De wereld is zoveel mooier met hun kleine gezichtjes. Ik kan absoluut niet tegen dierenmishandeling op wat voor manier dan ook. We moeten lief voor ze zijn, want dieren maken ons betere mensen.”