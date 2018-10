The X-Files-acteur overleden

Donat is het meest bekend van zijn rol in de The X-Files, maar was ook te zien in onder meer Hawaii Five-O en Murder, She Wrote. Een van zijn andere grote rollen was die van advocaat in The Godfather Part II.

Ook op het toneel wat hij een populair acteur. Hij speelde in Cyrano de Bergerac, Prospero, Shylock, King Lear en Hadrian VII.