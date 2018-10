Guus Meeuwis: ’Ze mogen bellen voor tweede editie’

„Waanzinnig dat het allemaal kan”, zegt Guus Meeuwis tussen zijn optredens door. „Het tofste is eigenlijk om boven het festival te vliegen en eigenlijk al te zien wat je kan verwachten en wat je mag verwachten. Dat uitzicht is spectaculair.”

Een enkeling blijft liever met beide benen op de grond, zoals Jack Poels van Rowwen Hèze. Hij gaat liever met de auto, niet omdat hij vliegen niet leuk vindt maar omdat het gewoonweg vaak sneller is.

Rolling Stones

„We speelden ooit eens in het voorprogramma van de Rolling Stones in Landgraaf en daarna moesten we naar Zierikzee. Toen had de manager bedacht dat we dat alleen maar konden halen met een helikopter”, aldus Jack. „Toen we aankwamen bleek de bus met de crew er al een halfuur te zijn”, lacht hij. „Dus dat hebben we voor vandaag ook maar bedacht.”

Guus, die zaterdag de hele dag samenspeelde met Rowwen Hèze, noemt De Vliegende Vrienden ’een geweldige toevoeging’ aan het oeuvre van de Vrienden van Amstel. Wat hem betreft komt er dan ook een vervolg. „Ik vind het superleuk. Als de organisatie tot de conclusie komt dat het de moeite was en we doen het nog een keer, dan mogen ze altijd bellen.”

De Vliegende Vrienden is voorlopig een eenmalig evenement om het twintigjarige bestaan van De Vrienden van Amstel en het vijfjarig jubileum van The Flying Dutch te vieren.