Matthew Perry lag drie maanden in ziekenhuis

Zaterdag maakte Perry via Twitter bekend maar liefst drie maanden in het ziekenhuis te hebben gelegen. „Drie maanden in het ziekenhuisbed. Check”, schreef de Friends-acteur.

Een woordvoerder bevestigde in augustus dat Perry geopereerd is. „Matthew heeft zojuist een operatie gehad in Los Angeles om een scheur in zijn darm te herstellen. Hij is dankbaar voor alle steun.”

Waarom de acteur drie maanden in het ziekenhuis moest blijven, is vooralsnog onbekend. Mogelijk is er sprake geweest van een infectie.