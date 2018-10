Ayda Field wil nog een kindje

„Ik zou zeker geen ’nee’ zeggen tegen een vierde”, verklapt Ayda aan The Sun. „Ik heb het ook al gevraagd aan Robbie. Je moet het vragen. Maar daarna moeten we stoppen. Het was zo’n bijzondere ervaring en ik ben ontzettend dankbaar. Als ik hem kan overhalen, trakteer ik op drankjes!”, besluit ze.

Hoewel Ayda en zijn kinderen graag nog een baby willen, ziet Robbie dat plan vooralsnog niet zitten. „Teddy (hun 5-jarige dochtertje, red.) vraagt erom, Ayda geeft hints, maar ik weet het gewoon niet. Ik wil een paar maanden wachten om te kijken hoe ik me erbij voel. Ik weet dat er mensen zijn die ouder zijn dan ik nu ben en toch nog kinderen krijgen, maar als Coco dertig wordt, ben ik 70! Ik weet hoe snel het leven kan gaan en ik wil er gewoon kunnen zijn voor mijn kinderen.”

Het koppel maakte begin september bekend opnieuw een kindje te hebben gekregen, Coco. Voor deze kleine meid, heeft het stel een draagmoeder in de arm heeft genomen.