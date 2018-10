De zenuwen gieren door de keel

Ze zijn wel klaar met hun fietsenwinkel in Nederland: Benny en Andrea, het fietsenmakerskoppel uit Drenthe met een voorliefde voor floating (drijven in een magnesiumbad). In de 19 jaar dat ze samen de winkel runnen is de taakverdeling volledig uitgekristalliseerd. Andrea is van de mandjes en de fietstassen (de accessoires) en Benny is de man op de achtergrond: hij zorgt ervoor dat de fietsen goed fietsen. Echt tijd voor een nieuw avontuur dus.

Dat avontuur nieuwe zit ’m in een floatcentrum in een leegstaand ouderencentrum in Noorwegen. Er is alleen een dingetje. De hypotheek à raison een ton moet nog even geregeld worden. Maar hé, Noren zijn zo aardig en gastvrij. Hoe moeilijk kan het zijn om 100.000 euro te sjeffen?

Vriendinnen van Andrea geloven heilig in haar missie. „Andrea staat zo in haar kracht, ze is zo puur en voelt mensen goed aan. In Noorwegen en met die natuur, dat moet gewoon lukken.”

Wat kan er in vredesnaam misgaan? Een vrachtwagen vol laminaat inladen en… op naar Noorwegen!

Benny en Andrea worden hartelijk welkom geheten door de burgemeester. Andrea tegen de burgervader: „It feels very warm inside how you heet ons welkom.” In al haar enthousiasme roept ze: „If plan A is not working we have plan B C D… Hahaha.”

Lachen hoor. Maar dat was wel ook meteen de laatste keer. Want, oja, die hypotheek moet natuurlijk nog wel even geregeld worden. Lang verhaal kort: die kwam er dus niet. Na een hoop papierwerk en gedoe vergeet de bank Benny te bellen en als ze eenmaal bellen hebben ze geen zin om geld te steken in een magnesiumfloatcentrum.

Andrea over haar toeren en ze zat al tegen een burn out aan te hikken, vanwege al die sneeuw die Benny steeds maar van het dak moet schuiven, alle stress om de administratieve regeltjes (’het lijkt wel of ze geen buitenlanders willen’) en de spanning die ze krijgt van alle haarspeldbochten. ’Misschien komen we niet omhoog.’

Als laatste redmiddel gaat het stel weer naar de burgemeester om hulp te vragen. Andrea houdt het niet meer en de zenuwen gieren door de keel. Maar wat blijkt: de burgemeester geeft geen gehoor.

Ach, laat ook allemaal maar. Ze waren eigenlijk zelf ook wel klaar met Noorwegen. Zelfs de smaak van de aardappels blijkt tegen te vallen.

Het laminaat wordt weer ingeladen en het stel vertrekt naar Drenthe. In Roden staat nog een pandje leeg waar ze hun floatpassie kunnen uitleven. Andrea: „Geen flauw idee of er vraag naar is, we gaan het gewoon proberen.”

Hoogtepunt

Eenheid! Elke keer als Benny en Andrea in onzekerheid verkeren roepen ze 'eenheid' en schuiven ze elkaars armen of vingers rond elkaar.

Dieptepunt

Als Benny en Andrea bij de Noorse buren langs gaan om te vertellen dat ze terug gaan naar Nederland, komen ze niet verder dan de voordeur...

Verrassing

Benny. Je zou zeggen dat ie door alle tegenslagen ook de moed laat zakken, maar niets daarvan. Hij geeft Andrea een massage, kookt (oké, de piepers zijn misschien niet zo lekker, maar daar kan hij niets aan doen, dat ligt aan Noorwegen) en als het stel terug is in Nederland dan gaat ie 'gewoon' weer in de fietsen werken. Deze man staat in zijn kracht!

Lees ook: Seriesblog Ik Vertrek: vervolg Hans en Karin op Bonaire - De victorie van ’de scheetjes’