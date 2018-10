Anna Kendrick schold Barack Obama uit

De 33-jarige actrice heeft eindelijk bekend gemaakt wat ze in 2012 tegen de toenmalige president Obama zei, waarna hij in lachen uitbarstte. Tijdens The Late Show with Stephen Colbert geeft Anna toe dat ze de president eigenlijk had beledigd, maar wel op ’een grappige manier’.

Ze legt uit dat Obama erg lovend was over Up In The Air, waarin Kendrick een van de hoofdrollen speelt, vanwege de manier waarop er over de economie en recessie wordt gesproken. Toen de twee elkaar daarna ontmoetten, verontschuldigde hij zich omdat hij haar in verlegenheid had gebracht. „Ja, je bent zo’n klootzak”, reageerde Anna.

Vervolgens besloot Anna om een karaktereigenschap te bedenken over de mensen uit haar staat, Maine (dat ze altijd op tijd zijn) en plaagde Obama daarna dat hij niet doorhad dat ze dat verzonnen had. „Dus ik schold hem eerst uit en daarna viel ik hem aan omdat hij niet genoeg wist over de vijftig staten. Dat was wat er voor zorgde dat hij zo hard in lachen uitbarstte”, verklaart de actrice.