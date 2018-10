The Cranberries stoppen

Dolores liet op 46-jarige leeftijd het leven aan de gevolgen van alcoholvergiftiging. Ze verdronk in bad. De overige bandleden hebben besloten hun muzikale carrière te beëindigen zodra het achtste studio-album uitkomt. Het is nog niet bekend wanneer deze plaat, die vooralsnog geen naam heeft, uitkomt.

„Qua teksten is het album ontzettend sterk. Ze (Dolores) zei altijd dat ze het moeilijk vond om nummer te schrijven als ze gelukkig was”, vertelt gitarist en co-songwriter Noel aan The Guardian. „Ze zei altijd ’geef me maar een beetje ongeluk in het leven en het is veel eenvoudiger’. We brengen dit album nog uit en daarna is het klaar. Er is geen reden om door te gaan.”