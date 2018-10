’Afterparty voor Vliegende Vrienden’

„Het was best wel insane”, vervolgt de zanger. „Wat je denkt wat het is, is het ook. Drie shows op een dag en dan met een helikopter. Dat is allemaal heel cool”, zegt Joshua. „Ik vond het echt heel dope en heel magisch.”

"Ik had wel mijn bedenkingen"

Paskal Jakobsen had vooraf zo zijn bedenkingen over de organisatie, maar de frontman van BLØF had het mis. Alles was tiptop voor elkaar, zo complimenteerde de zanger de organisatie na afloop van zijn derde en laatste show.

„Het was echt heel leuk. Wij weten van tevoren ook niet zo goed wat je kan verwachten van een nog niet eerder gedaan feest als dit”, aldus Paskal. „Ik had wel mijn bedenkingen hoe dat praktisch haalbaar was om dit zo te organiseren. Er zijn honderden mensen bezig met alles op zijn plek te krijgen. Echt heel bijzonder.”

"Ik hoefde niet meer na te denken"

BLØF en Chef’Special stonden de hele dag samen geprogrammeerd met Ronnie Flex. Grote verschillen tussen Amsterdam, Eindhoven en Zwolle zag Joshua niet. „Gaande de dag wordt het publiek wel steeds losser. Wij worden dat ook omdat we steeds comfortabeler worden met dat showtje dat we geven”, zegt hij.

Het publiek in Amsterdam kreeg dan ook hun beste optreden te zien, denkt Joshua. Vooral bij het nummer Nicotine, dat de band samen deed met BLØF, viel alles samen. „Dat was ook het moment dat ik alles losliet, niet meer hoefde na te denken en alleen nog maar muziek aan het maken was.”