Lana Wood: ’Robert Wagner heeft mijn zus vermoord’

De actrice raakte vermist toen ze in november 1981 op haar jacht Splendour verbleef voor de kust van Catalina Island in Californië. Op het moment van haar verdwijning waren ook kapitein Dennis Davern, haar echtgenoot, acteur Robert Wagner, en Woods goede vriend en acteur Christopher Walken aan boord. De volgende dag werd het lichaam van de Hollywoodster gevonden in het water. Na twee weken onderzoek werd haar dood als een ongeluk vastgesteld, maar in 2011 werd de zaak heropend. Nieuwe getuigen die zich volgens Amerikaans media hebben gemeld, hebben begin dit jaar een nieuw licht op de zaak geworpen, waarbij ook Wagner een verdachte in de zaak is geworden.

Donderdag en vrijdag sprak Dr. Phil met Dennis Davern en Lana Wood, Natalie's zus. Davern zei tot nu toe altijd dat het een ongeluk was, maar geeft nu aan dat het moord zou kunnen zijn. „Geloof jij dat Robert Wagner Natalie Wood heeft vermoord?”, vraagt Phil hem. „Ja, dat denk ik echt”, reageert hij resoluut. Davern vertelt dat hij hoorde dat Wood en Wagner een luidruchtige ruzie hadden, waarna het plots stil was. Toen hij ging kijken wat er aan de hand was, was Wagner alleen en zei hij dat Wood kwijt was. Vervolgens hield hij Davern tegen toen hij om hulp wilde roepen. Ook moest hij van Wagner tegen de politie zeggen dat Natalie Wood waarschijnlijk was uitgegleden en per ongeluk in het water terecht was gekomen.

Lana Wood vertrouwt het verhaal en het gedrag van Wagner al lange tijd niet. Ze vermoedt dat hij iets te verbergen heeft en denkt dat hij haar zus met opzet in het water heeft geduwd. Ze laat weten nog altijd boos te zijn, omdat Wagner steeds weigerde met de politie te praten. „De enige verklaring daarvoor is dat hij iets te verbergen heeft. Waarom zou je anders niet met de politie willen praten?”, concludeert ze.

