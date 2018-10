Zangeres Anneke Grönloh (76) overleden

Vorig jaar was Anneke al gestopt met optreden, na tweemaal een longembolie moest zij dag en nacht zuurstof bij zich dragen en kostte zingen haar zoveel energie.

Met 30 miljoen verkochte platen wereldwijd is zij Nederlands meest succesvolle artiest/zangers ooit met hit noteringen in maar liefst 48 landen. Haar grootste internationale hit is Nina Bobo, maar voor Nederland is zij onlosmakelijk verbonden met Paradiso, Soerabaja, Cimeroni en Brandend Zand, de best verkochte Nederlandse single ooit.

Anneke Grönloh wordt in Frankrijk bij haar in 2004 overleden man WIM-JAAP in besloten kring begraven.