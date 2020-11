’Juf Ank’ denkt na over derde seizoen De Luizenmoeder

De Luizenmoeder werd uitgezonden in 2018 en 2019 en vertelde over het wel en wee op basisschool De Klimop, waar juffrouw Ank en directeur Anton de scepter zwaaien. De serie werd onder meer bekroond met de prestigieuze Nipkowschijf.

’Juf Ank’ regisseert ook de film van de serie, die sommige afleveringen wel meer dan 4 miljoen kijkers had. Daarin keren alle castleden terug, behalve dus Diederik Ebbinge. Ook klusjesman Volkert, ofwel Henry van Loon, keert niet meer terug.

Ondertussen wordt Warringa heel vaak gevraagd naar een vervolg van de serie. Zo vaak dat ze daar serieus over is gaan nadenken. Ideeën genoeg. Aan het AD: „Ik wil zeker de impact die corona op ons onderwijs heeft in een eventueel nieuw seizoen behandelen”