Het leven van Anneke Grönloh vol hoge pieken en diepe dalen

ANNEKE kwam als een jong meisje terecht in een wereld van glitter en glamour, maar ook in een van afgunst en jaloezie. Haar moeder vond dat ze professioneel moest gaan zingen en heeft dat ook altijd gestimuleerd. Ze won in 1959 het Cabaret der Onbekenden, destijds een beroemde talentenjacht. Anneke kreeg direct een platencontract en haar eerste single was Asmara, een Maleisisch liedje dat in Nederland niets deed, maar een grote hit werd in Singapore en het Verre Oosten.

De jaren zestig waren vooral heel hectisch en achteraf had Anneke dat graag wat bewuster beleeft, zo vertelde ze onlangs. ,,Het is geweldig dat ik het heb mogen meemaken. Ik werd geleefd, zeker nadat Brandend Zand uitkwam. Vier nummer 1-hits achter elkaar, in die jaren deed ik vaak vier à vijf optredens per dag, buiten de interviews, radio, tv en fotosessies. Dan nog regelmatig voor opnamen naar Duitsland en een tot twee keer per jaar een tour door Azië. Als ik nu artikelen of beelden uit die tijd terugzie... een politie-escorte die me naar de optredens begeleidt of militairen die ingezet werden om de menigte op afstand te houden. Het lijkt soms net of het over iemand anders gaat.’’

Veel hoogtepunten voor Anneke, waarvan de keer dat zij in 1979 voor het eerst terug ging naar haar geboorte-provincie Noord-Celebes wel een van het meest bijzondere was. ,,Op de vlucht daarnaartoe week het lijnvliegtuig van zijn route af en draaide als eerbetoon een rondje boven het meer van Tondano, mijn geboorteplek. Het optreden zelf was een openluchtconcert aan de rand van het meer. Duizenden mensen hadden zich er verzameld en toen er tijdens het concert een ware wolkbreuk plaatsvond, bleef iedereen staan en meezingen. Dat vergeet ook nooit meer.’’

Ook haar benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau deed haar veel. Ze kreeg deze onderscheiding onder meer vanwege haar inzet voor homo-acceptatie. ’Wat zou mijn moeder trots zijn geweest’, was haar eerste reactie.

Het laatste optreden Anneke Grönloh tijdens het evenement De Nacht van Johnny Hoes, samen met Rob de Nijs en Ria Valk. Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Dieptepunt

Een absoluut dieptepunt was de door haar geclaimde oplichting door haar oude platenmaatschappij Universal. Wereldwijd werden er miljoenen platen van Anneke verkocht, maar daarover zouden nooit royalty’s zijn betaald. Het werd een gang naar de rechter, maar de zaak bleek uiteindelijk verjaard.

Opvallend was dat Anneke er altijd uitzag om door een ringetje te halen en daar ook nooit concessies aan deed. Lang liet zij zich kleden door couturier DICK HOLTHAUS, die ook haar jurk voor het Eurovisie Songfestival in 1964 ontwierp. Meestal liet ze jurken maken naar haar eigen idee en maakte ze zelf de schetsen.

Behalve haar hang naar perfectie en haar ongekende, nimmer aflatende werklust was Anneke ook in voor humor. Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet haar sensationele TINA TURNER-act in de show van HENNIE HUISMAN. Een act die ze nog eens dunnetjes over deed bij LINDA DE MOL’s trouwshow Love Letters. Lachen, gieren, brullen, want Anneke ging als Tina languit op de showtrap.

Een kroon op haar carrière was zeker ook het moment toen zij in 2000 samen met ANDRÉ HAZES werd uitgeroepen tot zangeres en zanger van de eeuw.

Vorige week, slechts tien dagen voor haar overlijden, gaf ze haar laatste interview. Daarin vertelt ze hoe moeilijk ze het vond dat ze niet meer op de bühne stond. Ze miste, ondanks dat ze nog dagelijks post kreeg, het contact met haar fans. Dat bijzonder openhartige en vooral ontroerende gesprek verschijnt woensdag in de nieuwste editie van Weekblad Privé.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlands Fotomuseum