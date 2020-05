Wesley Sneijder en Rolf Sanchez gaan samenwerken

Door middel van een tool willen Sanchez en Sneijder ondernemers iets bieden waarmee ze hun doelgroep beter kunnen bereiken.

„We zijn er vijf dagen geleden mee begonnen”, vertelt Sanchez. „Het is eigenlijk een bedrijf dat zich leent aan ondernemend Nederland. De mensen die niet precies weten hoe ze online het beste hun product kunnen verkopen.”

Het idee is ontstaan bij Sneijder en zijn broertje. Sanchez zag er ook toekomst in en deed daarom graag mee. „Rolf en ik zijn veel samen de laatste tijd, dus vandaar ook dat we zeiden van: ’Laten we het doen. Laten we de mensen helpen daarmee’”, aldus de oud-voetballer.