Kourtney Kardashian op date met model Luka Sabbat

Kourtney en de twintigjarige Luka gingen een hapje eten in een restaurant in Los Angeles, schrijft People. De oudere zus van Kim Kardashian deelde op Instagram foto's van de avond, maar Luka was daar niet op te zien.

Kardashian en de 25-jarige Bendjima gingen begin augustus uit elkaar nadat het model was gezien met een andere vrouw op vakantie in Mexico. Het was Kourtney's eerste lange relatie sinds de scheiding van de vader van haar kinderen, Scott Disick. Hij is ondertussen al een tijd samen met Lionel Richies 20-jarige dochter Sofia.