Pamela Anderson heeft leeslijst met honderden boeken

De voormalige Baywatch-ster duikt in allerlei onderwerpen. Werken van de Zwitserse psycholoog Carl Jung en de Cubaans-Amerikaanse schrijfster Anaïs Nin leest ze ’voor de lol’, zo schrijft ze. „Maar ik lees ook graag serieuze boeken over kunst en politiek. Historische biografieën, psychologie, mythologie.” De boeken van de voormalige Baywatch-ster zijn te vinden in haar strandhuis in Canada, de woning van haar zoon in Malibu en in haar handtas.

Voor haar volgers heeft Pamela ook nog een paar boekentips, variërend van sprookjes tot een biografie over klokkenluider Julian Assange, die Pamela openlijk steunt.