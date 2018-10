Maurice Wijnen stopt bij Shownieuws

„Vanavond neem ik na ruim 7 jaar afscheid als vaste deskundige bij @shownieuwssbs6. Om mij beter te kunnen focussen op mijn jobs bij Stage Entertainment en Medialane Live heb ik op eigen initiatief de keuze gemaakt om niet meer wekelijks aan de desk te verschijnen”, schrijft Wijnen op Instagram.

De presentator vervolgt: „Het scouten en in teamverband bedenken, begeleiden en realiseren van musicals, shows en concerten vraagt veel aandacht en tijd. En daarnaast wil ik ruimte creëren voor nieuwe uitdagingen op welk vlak dan ook.” Vervolgens bedankt hij het team waarmee hij al die jaren fijn heeft samengewerkt. „En natuurlijk de trouwe kijkers. Dank jullie allemaal voor de kansen, het vertrouwen en het vele, vele lachen. Het was me een eer en genoegen met jullie te werken. Till we meet again!”

Wijnen is naast entertainmentdeskundige ook musicalschrijver. Ook nam hij in het verleden plaats in de jury van Sterren dansen op het ijs en Sterren springen.