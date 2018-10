Tjitske Reidinga wordt moe van ’burgerlijke hipheidspraat’

„Ik vind het nogal een turbulente toestand, het leven. Of ze zeggen: ’Ik weet nu heel goed wie ik ben.’ Nou, ik kom nog heel vaak in situaties waarin ik me afvraag: ben ik dit?”, vertelt Tjitske.

De actrice - die onder andere bekend is van haar rol in Gooische Vrouwen - zegt met wel meer dingen te worstelen. „Zo ben ik in de liefde zo conservatief als een aap. Ik zal nooit het initiatief nemen. Dat is niet geëmancipeerd, maar ik vind een vrouw die er direct op springt gewoon heel onaantrekkelijk.”

Daarnaast zegt ze ’moe’ te worden van alle ’burgerlijke hipheidspraat’. „Je hebt het leven helemaal niet in de hand. Ik word ongelooflijk moe van al die spirituele burgerlijke hipheidspraat, zoals 'We gaan herinneringen maken' en dat soort tegelwijsheden. Dan denk ik: 'Rot op, je gaat gewoon een wandeling maken en hopen dat het een leuke dag wordt!'.”

