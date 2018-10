Arjen Lubach begint aan negende seizoen

Het VPRO-programma Zondag met Lubach won in 2016 de Zilveren Nipkowschijf en vorig jaar de Gouden Televizier-Ring. Het satirische programma, dat regelmatig rond een miljoen kijkers trekt, is bekend om items die viral gaan en op maandag het gesprek bij de koffieautomaat bepalen.

Voor Arjen ligt de lat hoog, maar hij probeert zich af te sluiten voor de verwachtingen van buitenaf. In De Coen en Sander Show zei hij: „Ik probeer een muur te zetten tussen dingen die ik kan beïnvloeden en dingen die ik niet kan beïnvloeden. Dus prijzen en recensies en kijkcijfers staan achter die muur. We zijn alleen bezig om het programma te verbeteren en te zorgen dat iets goed en grappig wordt.”

Na tien afleveringen van de satirische tv-show gaat de cabaretier het theater in met de show Arjen Lubach LIVE! De tournee beslaat ruim honderd shows en duurt tot en met eind juni. Het is zijn eerste solo-comedyshow in het theater. Tot zijn overstap naar de televisie in 2014 speelde hij jarenlang in diverse theaterformaties. „Vroeger reed ik met een pianist naar Zeeland en zaten er meer mensen op het podium dan in de zaal. Ik heb een theaterambitie en moet iets met het gegeven dat ik nu iets meer mensen naar het theater kan trekken.”