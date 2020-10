’Dominic West en Lily James tongzoenend en knuffelend in vliegtuig gespot’

„Ik dacht eerst dat ze zijn dochter was omdat ik wist dat hij rond de 50 was en je kon zien dat zij een stuk jonger is”, zegt een ooggetuige tegen The Sun. „Binnen enkele minuten nadat het vliegtuig was vertrokken, deden ze hun mondkapje af en begonnen ze te kussen en te knuffelen.”

Daily Mail publiceerde zondag ook nieuwe foto’s van Dominic en Lily van het moment dat ze maandag op het punt stonden om weer naar huis te gaan. Op de beelden is te zien dat ze gezamenlijk hun bagage inchecken op het vliegveld van Rome, nog onwetend van de storm die over hen heen zou komen. Later maandag kwamen de veelbesproken romantische foto’s naar buiten waarop de 50-jarige Dominic en de bijna twintig jaar jongere Lily samen in Rome waren.

The Affair

De beelden sloegen vooral in Groot-Brittannië in als een bom, zeker gezien het ironische feit dat Dominic de hoofdrol speelde in de serie The Affair. De acteur vierde in juni nog zijn tienjarig huwelijksjubileum met zijn vrouw Catherine.

Dominic en Catherine lieten op dinsdag weten dat ze hun huwelijk nog niet opgeven. „Ons huwelijk is sterk en we zijn nog nog steeds samen”, zo liet het echtpaar weten zonder verdere vragen van de toegestroomde verslaggevers en fotografen te beantwoorden. De twee deelden de korte verklaring ook uit op papier. Daarna lieten ze zich fotograferen terwijl ze elkaar kusten.