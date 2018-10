Carrie Underwood had drie miskramen in twee jaar

„Het was de bedoeling dat 2017 in het teken zou staan van nieuwe muziek en het krijgen van een baby’, zei Carrie. „We werden zwanger in het begin van het jaar, maar dat ging mis.” De diep religieuze American Idol-winnares vond troost in haar geloof. „In het begin voelde ik: oké, God heeft andere plannen, dat is goed. We komen er wel weer uit.”

Maar na nog twee miskramen, een in 2017 en dit jaar de derde, dacht de zangeres: „Dit is niet de bedoeling, waarom overkomt ons dit steeds?”

Virus

Toch heeft Carrie nooit gewanhoopt. „Ik heb er altijd voor gewaakt om niet kwaad te worden, want wij waren al zo gezegend. Mijn zoon Isaiah is mijn allerliefste, hij is het beste wat de wereld te bieden heeft. Ik heb ook altijd gedacht: als we niet meer kinderen kunnen krijgen dan is dat oké, want hij is geweldig. En ik heb dit geweldige leven. Waar kan ik over klagen? Ik kan het niet. Ik heb een geweldige man, geweldige vrienden, een geweldige baan, een geweldige zoon. Kan ik gek worden? Nee.”

De zwangerschap van de 35-jarige zangeres verloopt ook nu niet geheel vlekkeloos. Twee weken geleden moest ze twee concerten in Groot-Brittannië afzeggen, omdat ze een heftig virus had opgelopen. Ze belandde voor drie dagen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer volledig hersteld.