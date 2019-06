911-gesprek van manager Jussie Smollett vrijgegeven

„Ik werk met een ster, ik wil zijn naam niet noemen, maar hij zegt dat hij onderweg naar Subway was en toen door een paar gasten werd besprongen of zoiets dergelijks. En ik wil dit graag aangeven om zeker te weten dat alles goed met hem gaat”, zei de manager in een van de twee gesprekken die op 29 januari werden gevoerd. „Ik denk dat hij heel erg is geschrokken. Ik ben bang en ik weet niet wat er is gebeurd. Ze deden een strop om zijn nek, ze deden er niets mee, maar ze deden hem wel om zijn nek. Dat vind ik een klotestreek, excuseer mijn taalgebruik.”

De Empire-acteur verklaarde later op het politiebureau door twee mannen te zijn aangevallen. Smollett, die openlijk homoseksueel is, beweerde dat zijn aanvallers scholden met racistische en anti-lhbt-termen. Na onderzoek van de politie van Chicago werd de acteur er echter van beschuldigd de aanval in scène te hebben gezet en werd hij aangeklaagd wegens een valse aangifte. In maart werd de aanklacht ingetrokken wegens onvoldoende bewijs.

De acteur hangt nog wel een aanklacht van de gemeente van Chicago boven het hoofd. De stad eist een vergoeding van 130.000 dollar voor extra kosten die zijn gemaakt tijdens het onderzoek naar de zaak.