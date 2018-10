Boerenbink Wim laat 333 vrouwenharten sneller kloppen

Akkerbouwer Wim is één van de vijf boeren die dit seizoen gevolgd zal worden. Ⓒ Linelle Deunk

Spoiler alert!- Na de oproepen van de vrijgezelle boeren en boerinnen is dan eindelijk de kop eraf van het tiende seizoen van Boer zoekt Vrouw. En de formule lijkt nog lang niet uitgewerkt, want hoewel boerenbink Wim bedolven werd onder de brieven, was er voor alle zes boeren en drie boerinnen post van potentiële hartendieven.