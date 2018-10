’Lily Allen had seks met getrouwde Liam Gallagher’

De kortstondige romance zou hebben plaatsgevonden in juli 2009, aan boord van een vliegtuig op weg Japan, waar de twee naartoe gingen om op te treden op het Fuji Rock Festival. Volgens Lilly zouden ze daarna nog een keer seks hebben gehad, maar loog ze daarover, omdat de voormalige Oasis-frontman getrouwd was.

The Sun citeert uit de autobiografie My Thoughts Exactly: „We waren in het vliegtuig een beetje met elkaar aan het flirten en op een gegeven moment stonden we samen op het toilet. We deden dingen die hij beter niet had kunnen doen en dan heb ik het niet over drugs.”

Nicole Appleton

Toen het stel in Tokio landde, bleek dat Liam nog lang niet klaar was met de zangeres, bekend van hits als F*ck You en Smile. „Zoals Liam dat op zijn manier kan zeggen – met dat nasale toontje – vroeg hij welke plannen ik had. ’Waarom ga je niet met me mee terug naar het hotel?’, zei hij. Ik dacht: ja, waarom niet?”

Lily benadrukt dat ze op dat moment niet wist dat Liam was getrouwd met All Saints-zangeres Nicole Appleton, en dat terwijl de huwelijksvoltrekking van het showbizzstel dagenlang voorpaginanieuws was in de Britse kranten. „De volgende dag zei Liam: ’Niemand mag dit weten, want ik ben met Nic.’ Toen pas kreeg ik door dat hij was getrouwd.”

Coolste stel

„Ik wist dat zijn broer Noel was getrouwd, en ook dat Liam was gescheiden van actrice en zangeres Patsy Kensit. Dat was ook een van de redenen waarom ik een oogje op hem had. Rond mijn twaalfde was ik een groot Oasis-fan en ik kan me nog wel herinneren dat Patsy en Liam samen op de cover van Vanity Fair stonden en het coolste stel van dat moment was.”