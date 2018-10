’ANNEKES lichaam was gewoon op’

Op 76-jarige leeftijd overleed afgelopen vrijdag Anneke Grönloh. Ze behoort met tientallen miljoenen verkochte albums tot de allergrootste zangeressen die ons land ooit gekend heeft. Ⓒ Roy Beusker

De grootste angst van ANNEKE GRÖNLOH was dat ze zou stikken op een moment dat niemand bij haar was. Zover is het gelukkig niet gekomen, Anneke overleed afgelopen vrijdag in het bijzijn van haar zoons STEPHEN en JUNIOR. Haar lichaam was op, maar haar geest was nog zo helder dat ze ook over haar laatste dagen en haar afscheid zelf de regie hield…