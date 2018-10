Albert Verlinde keert terug op tv

De geruchten dat Verlinde de overstap naar De Mol zou maken gingen al langer. Naar verwachting gaat het om een programma op de vroege avond op SBS6, dat gemaakt wordt door de bedenker van RTL late night. Behalve Verlinde zal ook Jan Versteegh zijn medewerking aan het programma gaan verlenen. Het is nog niet bekend hoe het programma gaat heten en op welk platform van De Mol het nieuwe concept te zien zal zijn.

Verlinde (57) nam in augustus 2016 afscheid van zijn functie als entertainmentdeskundige bij het RTL-programma Boulevard waar hij vijftien jaar aan verbonden was geweest. Hij vond het toen naar eigen zeggen ’mooi om te stoppen en de volgende stap te maken’. Verlinde werd in maart 2015 directeur van de Nederlandse tak van het door Joop van den Ende opgerichte bedrijf Stage Entertainment.

Het begon wel weer te kriebelen toen De Mol hem vroeg voor het nieuwe programma, stelt Verlinde. „Ik ga het drukker krijgen, maar ik weet al hoe het voelt om die twee bezigheden te combineren. Bovendien, ik heb alle detectives op tv nu wel zo’n beetje gezien hoor.”