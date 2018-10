Boer zoekt Vrouw start met 3 miljoen kijkers

Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. De aftrap van het negende seizoen trok in februari 2017 bijna 4 miljoen kijkers. Dit aantal geïnteresseerden keek ook naar de grote finale eind april.

Het populaire programma begon met twee relletjes. Boer Remco werd in eerste aflevering uitgesloten van deelname omdat hij al voor aanvang van de uitzending contact met meerdere vrouwen zou hebben gehad die zich hadden ingeschreven. Zij zouden dit hebben gedaan op verzoek van de boer. Dit is tegen de regels van het programma.

Veevoerbedrijf

Daarnaast ligt presentatrice Yvon Jaspers onder vuur vanwege de nevenfunctie die zij bekleedt bij For Farmers, de grootste veevoederfabrikant van Europa. De KRO-NCRV-coryfee moet voor het bedrijf in campagnes ’de boerentrots naar boven halen’, iets dat zij ook doet in het door haar voor de NPO gemaakte programma Onze Boerderij. KRO-NCRV is op de hoogte van deze nevenfunctie; de directie heeft deze goedgekeurd.

Andere kijkcijfertoppers waren zondagavond het NOS Journaal van 20.00 uur (2,3 miljoen kijkers), Studio Sport Eredivisie (2,2 miljoen), de Postcode Loterij Miljoenenjacht (bijna 1,6 miljoen) en Zondag met Lubach (1 miljoen).