Terry Crews accepteert excuses agent na ontslag

Adam Venit stuurde zijn verontschuldigingen al in maart. Aan Deadline laat Crews weten dat hij deze nu pas aanvaardt, omdat Venit inmiddels is opgestapt bij agentschap WME. „Die excuses betekende niets zonder zijn ontslag”, aldus de Deadpool-acteur.

In de brief schrijft de agent onder meer: „Ik begin te accepteren wie ik ben en waarom ik me zo heb gedragen: angst, stress en onzekerheid. Dit zijn zaken waar ik aan werk.” Bij het schrijven van de brief leek hij nog van plan in dienst te blijven bij WME.

Crews diende een aanklacht in, maar de partijen kwamen onlangs buiten de rechtbank tot een akkoord. Het ontslag van Venit was daarbij een voorwaarde voor de acteur. Verder zegde WME toe nieuwe gedragsregels voor personeel op te stellen. Het agentschap draaide ook op voor de 375.000 dollar die Crews uitgaf aan juridische bijstand.