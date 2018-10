Echtgenote (en voormalig stiefdochter) Woody Allen geeft interview

Soon-Yi Previn werd als kind geadopteerd door Mia Farrow en werd Woody Allens stiefdochter toen Mia Farrow met de regisseur trouwde. Toen Allen iets begon met zijn stiefdochter, liep hun huwelijk stuk.

New York Magazine publiceert het verhaal met de stiefdochter, inmiddels Allens vrouw, maandag. „Soon-Yi Previn vertelt voor het eerst haar verhaal, en we hopen dat mensen daar niet over oordelen voordat ze het hebben gelezen”, liet een woordvoerder van het tijdschrift weten.

’Bevriende journalist’

Hij reageerde daarmee op commentaar van Dylan Farrow, de dochter van Mia Farrow en Woody Allen. Zij zou woedend zijn over het verhaal, vooral omdat het is geschreven door een journalist die bevriend is met de regisseur. Volgens New York Magazine wordt dat echter duidelijk gemaakt in het verhaal.

Dylan beschuldigt haar vader van aanranding toen zij zeven jaar oud was. De zaak werd destijds door de kinderbescherming onderzocht en verworpen. Allen heeft altijd ontkend en zijn ex-vrouw Mia Farrow ervan beschuldigd het verhaal in Dylans hoofd te hebben geplant. De nu 33-jarige bracht haar verhaal na de opkomst van de MeToo-beweging opnieuw onder de aandacht. Verschillende Hollywoodsterren hebben sindsdien verklaard niet meer met de regisseur te willen werken.

