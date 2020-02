Op avontuur in de Voorjaarsvakantie

Survivallen voor singles

Het is vandaag Valentijnsdag, dus je kunt met je geliefde natuurlijk een workshop bonbons maken gaan volgen of een romantisch etentje plannen. Maar mocht Cupido nog steeds niet hebben raak geschoten, dan kun je dit weekend nog afreizen naar Tilburg. Daar vindt speciaal voor singles de zogeheten Experience Robinson plaats. Wie weet slaat de vonk wel over tijdens het maken van een vuurtje.

Gebaseerd op het populaire tv-programma Expeditie Robinson moeten de deelnemers allerlei proeven doorstaan. Er mag met kokosnoten gegooid worden, maar soms moet je ook je hersens laten kraken. Het is zeker niet altijd de sterkste of de snelste die er met de winst vandoor gaat. Op verschillende tijden zijn er diverse leeftijdsgroepen ingedeeld en zondagmiddag is er zelfs een ronde gereserveerd voor LHBT’ers.

En als het geen nieuwe liefde oplevert, dan heb je in ieder geval een leuke dag gehad en kun je jezelf misschien net iets beter redden, mocht je ooit nog eens ergens op een onbewoond eiland stranden. Voor al die mensen die wel al onder de pannen zijn in de liefde, die kunnen uiteraard een andere keer survivallen in Tilburg.

Info: experiencerobinson.nl

Escape Zoo

Paniek in Burgers’ Zoo! De geribbelde neushoornvogel is gevlogen. En dat is slecht nieuws, want hij heeft een gebroken pootje. De dierenarts en haar assistente kunnen elke hulp gebruiken.

Jong en oud, voorzien van een goede speurneus, worden daarom uitgedaagd het gewonde diertje op te sporen.

De populariteit van ’escape rooms’ inspireerde de dierentuin in Arnhem tot een speelse en educatieve variant daarop, die alleen tijdens de komende voorjaarsvakantie is te spelen. Louter kinderspel is deze zogeheten Escape Zoo niet, want er moet eerst een code gekraakt worden om de kist te kunnen openen, waarin een speciale park-plattegrond verstopt zit.

Daarna volgt een avontuurlijke tocht langs diverse acteurs door het regenwoud, de woestijn, mangrove en de oceaan, kortom dwars door het park, waarbij diverse puzzels opgelost dienen te worden.

Alleen door goed te luisteren, kijken en samen te werken lukt het om de neushoornvogel terug te vinden. En van een wisse dood te redden. Want deze tropische vogel met zijn bontgekleurde snavel overleeft de kou in Nederland niet.

burgerszoo.nl

Licht en kleur in het lichaam

Een ’reis door de mens’ spreekt sinds deze week nog meer tot de verbeelding in de educatieve attractie CORPUS in Oegstgeest. Met een nieuw licht - en kleurspektakel is de wandeling door het lichaam nog spannender en dynamischer geworden.

Een team van Lagotronics Projects heeft samen met het technische team van CORPUS in twee weken tijd de compleet nieuwe verlichtingsarchitectuur geïnstalleerd. Bezoekers in Nederland kunnen als eersten van deze visuele beleving genieten. Later zullen de lichteffecten ook in China te zien zijn, in de eerste CORPUS over de grens.

De educatieve attractie hoopt dat de vernieuwing bijdraagt aan wat centraal staat bij CORPUS; de verwondering over hoe het lichaam werkt en het belang van een gezonde leefstijl.

corpusexperience.nl

Op stoom komen

In De Museumfabriek in Enschede, voorheen het Museum TwentseWelle, staat het cultureel en industrieel erfgoed van de regio Twente centraal. De rijke textielindustrie natuurlijk, maar ook de natuur en de geschiedenis.

De voorjaarsvakantie is gewijd aan het thema stoom, dat we kennen van de witte wolken uit een schoorsteen, een waterkoker of een oude stoomlocomotief. Maar wat is het precies, en wat kun je ermee? De uitvinding van de stoommachine, in de 19e eeuw, zette de wereld op zijn kop, en was onder meer heel belangrijk voor de textielindustrie. De Museumfabriek heeft een prachtige stoomkelder, waarin dit wordt gedemonstreerd met de Agneta, de spectaculair werkende stoommachine van de Firma Stork uit 1869, die de weefgetouwen in het museum aandrijft.

De Agneta, de spectaculair werkende stoommachine van de Firma Stork uit 1869, die de weefgetouwen in het museum aandrijft. Ⓒ Annina Romita

Op het voorplein staan nog twee gigantische, werkende stoommachines. Buiten het museum kun je een ritje maken op de stoomlocomotief en binnen is er miniatuur-treinvermaak met stoommachientjes in pocketformaat.

Zelf aan de slag kan ook: bouw je eigen stoomboot in de ’Makerspace’ en test of hij echt vooruit komt.

demuseumfabriek.nl