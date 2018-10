Buffy The Vampire Slayer-ster getrouwd

De actrice plaatste een bruidsfoto met daarbij de trouwdatum. Eliza en haar echtgenoot, zakenman Peter Palandjian, traden op 18 augustus in het huwelijk. De bruiloft vond volgens E! plaats in de tuinen van de bibliotheek van Boston in de staat Massachusetts, waar Eliza vandaan komt.

Het stel verloofde zich in het voorjaar van 2017. Het is voor beiden een eerste huwelijk. Peter heeft vier kinderen uit een eerdere relatie.

Eliza was eerder dit jaar in het nieuws, nadat ze naar buiten had gebracht dat ze op de set van de film True Life misbruikt was door een stuntman. Ze was twaalf jaar toen ze in die serie speelde. Nadat zij haar verhaal openbaar had gemaakt, maakten nog twee vrouwen melding van wangedrag door deze Joel Kramer.

