’Ben Affleck werkt aan verslaving voor zijn gezin’

Drankverslaving zit in de familie, vertelde Casey. ”Ben is een alcoholist. De meeste van onze grootouders waren alcoholisten. Mijn vader is alcoholist, zo erg als mogelijk is, en hij is nu zo’n dertig jaar van de drank af. Ik ben nu zes jaar nuchter.”

De jongste van de twee broers weet dat Ben vooral beter wil worden voor zijn gezin. „Alcoholisme heeft niet alleen grote gevolgen voor de persoon die eraan lijdt, maar ook voor diens familie. Hij werkt er hard aan om hier bovenop te komen, voor zijn kinderen, voor hun moeder en voor zichzelf.”

Ben heeft twee dochters Violet (12) en Rose (9) en zoon Samuel (6) met Jennifer Garner, die hem vorige maand confronteerde met zijn alcoholgebruik en hem naar een kliniek bracht. „Het kan niet makkelijk zijn als iedereen je in de gaten houdt en foto’s van je neemt na een interventie. Ik benijd dat niet”, aldus Casey. „Ik heb gezien hoe moeilijk het voor mijn vader was er bovenop te komen en die werd niet de hele dag door camera’s achtervolgd. Maar het is niets om je voor te schamen en hij heeft het geluk dat hij de middelen heeft om hulp te zoeken bij een goede instelling.”