’Spaanse rapper ’die terrorisme verheerlijkt’ niet uitleveren’

De 24-jarige Valtònyc uit Mallorca werd vorig jaar in Spanje veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf wegens zijn teksten. De rapper - echte naam: Josep Miquel Arenas - vluchtte daarop naar België.

Valtònyc had in zijn nummers onder meer opgeroepen de zomerresidentie van de koninklijke familie gewapenderhand te bezetten. Een Spaans hof veroordeelde hem voor verheerlijking van terrorisme, provocatie van het koningshuis en doodsbedreiging van politici. Het vonnis werd begin dit jaar bevestigd door het Spaanse hooggerechtshof.

De raadkamer in Gent oordeelde volgens Valtònycs advocaat echter dat geen sprake is van terrorisme, belediging van het koningshuis of bedreigingen. Het OM wil dat nu voorleggen aan een hogere rechter.

De rapper meldde zich bij de Belgische politie nadat de Spaanse autoriteiten een Europees aanhoudingsbevel hadden uitgevaardigd. Hij is wel gewoon op vrije voeten. Valtònyc beroept zich op de (artistieke) vrijheid van meningsuiting.